ENAG'ın kurucusundan Erdoğan'ın "mandacı ekonomistler" sözüne flaş yanıt: "Ülke malını 400 bin dolara satanlardır mandacı'

Kaynak: Haber Merkezi
ENAG'ın kurucusundan Erdoğan'ın "mandacı ekonomistler" sözüne flaş yanıt: "Ülke malını 400 bin dolara satanlardır mandacı'
ENAG'ın Kurucusu Prof. Dr Veysel Ulusoy'dan Erdoğan'ın "mandacı ekonomistler" sözüne çok sert yanıt. Ulusoy "ülkenin malını 400 bin dolara satanlardır mandacı" dedi

Borsa İstanbul’un 150 yaşına ayak basmasının yıl dönümünde konuşan Erdoğan , "Battık bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız." dedi.

Erdoğan'ın hedefinde ekonomistler vardı onları “Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki gelişmiş ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusu. Daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor" diye suçladı.

Erdoğan'ın bu suçlamasına TÜİK'in enflasyon rakamlarının, kendi ölçümleriyle hesaplayan ve neredeyse iki katını çıkaran ENAG'in kurucusu Prof.Dr Veysel Ulusoy'dan geldi. "Mandacı ekonomistler" sözüne Ulusoy'un yanıtı Erdoğan'ın sözleri kadar ağırdı

Ekonomist Veysel Ulusoy sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Ekonomistlere saldırı varsa çok şey kötü gidiyordur. Yatırımcı dikkatli olsun, soygun başlıyor.

Ülkeyi dilenci yapanlardır mandacı, ülke malını 400 bin dolara satandır mandacı!"

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