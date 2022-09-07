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Tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı

Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 07:54
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Endenozya'dan Türkiye'ye tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı

Tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı
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Tatil için Alanya’ya gelen 19 yaşındaki Endonezyalı I Made Pagehyasa Sangging, öksürdüğünde ağzından kan geldiği için kentteki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene edilen Sangging'in sağ göğsünde bir kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Endonezyalı hastanın göğüs kafesinden 3 kilogram ağırlığında ve 20 santimetre boyutunda bir kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner, gazetecilere açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“Tetkiklerde kitlenin kalbe ve diğer organlara baskı yaptığını tespit ettik. Sağ göğüs kafesinden iki akciğer arasında kalan 3 kilogram ağırlığındaki kitleyi aldık. Operasyonla hastanın akciğeri açıldı, kalbi rahatladı ve akciğer atar damarı normal hale geldi. Kitlenin tamamen çıkarılmasıyla hasta yeniden sağlığına kavuştu."

Talihsiz turist Sangging da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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