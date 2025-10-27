ABD’nin Oregon eyaletinde bir sahil kasabası olan Seaside, beklenmedik bir görüntü ile gündeme geldi. Yoğun dalgalar ve güçlü gelgitler yaşanması sonucunda binlerce deniz hıyarı kıyıya sürüklendi.



"YILLARDIR GÖRÜLMEDİ"

Seaside Akvaryumu Müdür Yardımcısı Tiffany Boothe, “Tam anlamıyla gelgit hattını kaplamış durumdalar” dedi. Boothe, deniz hıyarlarının genellikle 1 ila 15 santimetre uzunluğunda olduğunu, ancak bu kadar yoğun bir toplu sürüklenmenin yıllardır görülmediğini vurguladı.

Uzmanlara göre deniz hıyarlarının çoğu doğal ortamlarına dönemeyecek ve sahilde kuruyarak ölecek.