Endless Legend 2 erken erişim tarihini duyurdu

Amplitude Studios’un PC Gaming Show etkinliğinde duyurduğu Endless Legend 2, tamamen yenilenmiş dünyasıyla dikkat çekiyor. Oyun, denizlerin çekildiği ve yeni toprakların ortaya çıktığı yıkılmış bir evrende geçiyor. Şehir kurma, diplomasi, taktiksel savaş ve hikâye anlatımını harmanlayan yapısı, oyunculara dinamik ve değişen bir deneyim sunuyor.

Farklı grupların birbirinden farklı ekonomik, diplomatik ve askeri stratejilere sahip olması, oyundaki çeşitliliği artırıyor. Turnuva tabanlı savaş sistemi, detaylı yetenekler ve taktiklerle oyunculara zengin bir oynanış sağlıyor. Harita ise zamanla değişen felaketler ve olaylarla yeni kaynaklar, keşfedilecek kalıntılar ve stratejik rotalar sunuyor.

2019’da ücretsiz olarak yayınlanan önceki Endless Legend oyunu büyük ilgi görmüş ve Amplitude Studios’un en çok oyuncuya ulaşan yapımlarından biri olmuştu. Endless Legend 2, serinin hayranlarına ve strateji RPG sevenlere daha gelişmiş bir deneyim vadediyor.