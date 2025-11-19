Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlama nedeniyle alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yerel saatle 16.00 sıralarında patladı. Yanardağdan yükselen kül bulutu, 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Yanardağın yamacından aşağı doğru piroklastik akıntı meydana geldi.

ALARM SEVİYESİ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARTILDI

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığı belirtildi. Kraterden kaya parçalarının fırlayabileceği belirtilerek bölge sakinlerine yanardağdan en az 8 kilometre uzakta durmaları konusunda uyarıda yapıldı.

Semeru, Endonezya'nın yaklaşık 130 aktif yanardağından biri.