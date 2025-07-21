Endonezya Borsası'nda yükseliş sürüyor

Endonezya hisse senetleri Pazartesi günü öğle saatlerinde 67 puanlık, yani yüzde 0,9’luk bir artış göstererek 7.381 seviyesine ulaştı. Bu performansla borsa, üst üste 11. işlem gününde değer kazandı ve 12 Aralık 2024 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyretmeye devam etti. Son haftalarda gerçekleştirilen faiz indirimleri, yatırımcıların risk iştahını artırarak piyasaya olumlu yansıdı.

VİETNAM-ENDONEZYA İHRACAT ANLAŞMASI PİYASAYI DESTEKLİYOR

Yerel yatırımcıların güveni, Vietnam ile Endonezya arasında ihracat vergilerine ilişkin varılan mutabakat haberiyle daha da güçlendi. Ancak, taraflar henüz anlaşmanın detaylarını kesinleştirmedi. Bu gelişme, bölgesel ticaretin genişleyeceği beklentisiyle piyasaya olumlu yansıdı. Diğer yandan, yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri ile Endonezya arasında olası bir ticaret anlaşması üzerine yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Bu anlaşmanın, özellikle bazı kritik sektörlerde nasıl etkiler yaratacağı merak konusu.

PİYASALARDA BEKLENEN VERİLER VE SEKTÖR PERFORMANSLARI

Piyasa katılımcıları, Temmuz ayı enflasyon verileri, Haziran ayı dış ticaret rakamları ve ikinci çeyrek şirket karları açıklamalarını önümüzdeki dönemde izleyecek. Bu ekonomik göstergeler, Endonezya borsasının yönü açısından belirleyici olacak. Hemen hemen tüm sektörler pozitif seyrederken, teknoloji hizmetleri ve dayanıklı olmayan tüketim malları öne çıktı. Günün erken saatlerinde en çok değer kazanan şirketler arasında DCI Indonesia yüzde 17,8 artışla ilk sırada yer aldı. Bunu Global Sukses Solusi yüzde 9,8, Maja Agung Latexindo yüzde 8,1 ve Multi Bintang yüzde 3,9 oranında yükseldi.