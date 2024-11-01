Endonezya enflasyonu Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı

Endonezya’nın yıllık enflasyon oranı Ekim 2024’te %1,71’e düşerek Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı ve merkez bankasının %1,5 ila %3,5 hedef aralığında kaldı. Gıda fiyatları, hasat mevsiminin Mart’tan Mayıs’a ertelenmesiyle birlikte bol pirinç arzı sayesinde son 15 ayın en düşük seviyesinde arttı. Ayrıca, eğlence ve kültür ile eğitim için enflasyon yavaşladı, ulaşım fiyatları ise düştü.

Sağlık, giyim ve konaklama fiyatları hızlandı, konut ve mobilya için enflasyon sabit kaldı. Bu arada, iletişim fiyatları düşmeye devam etti. Çekirdek enflasyon oranı, Eylül’deki %2,09’dan %2,21’e çıkarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aylık bazda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında %0,08 artarak altı ayın ilk aylık artışını kaydetti, Eylül’de %0,12 düşmüştü.

Endonezya’da enflasyon oranının düşmesi, ekonomik istikrar için olumlu bir işaret olarak görülüyor. Ancak, çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesi, fiyat baskılarının devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, merkez bankasının para politikalarını bu gelişmelere göre ayarlayacağını belirtiyor.