Endonezya gölge ekonomiyle mücadele için kolları sıvadı

Endonezya hükümeti, e-ticaret sektörüne yeni bir vergi düzenlemesi getirmeye hazırlanıyor. Reuters'ın haberine göre, yeni düzenleme e-ticaret platformlarını satıcıların gelir vergisini toplamak ve devlete aktarmakla yükümlü kılacak. Bu karar, kayıt dışı ekonominin önüne geçme ve dijital ticarette adil bir rekabet ortamı sağlama amacı taşıyor.

Taslak düzenlemeye göre, yıllık geliri 30.000 dolar ile 300.000 dolar arasında olan online satıcıların gelirlerinden yüzde 0,5 oranında vergi kesintisi yapılacak. Daha önce ertelenen bu vergi uygulamasının Temmuz 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor. Reuters'a konuşan bir kaynak, hükümetin bu adımla "online satıcılar ile geleneksel mağazalar arasında eşit bir oyun alanı sağlamayı hedeflediğini" belirtti.

Bu gelişme, Endonezya'nın azalan devlet gelirleri açısından kritik bir döneme denk geliyor. Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde devlet gelirleri, zayıf emtia fiyatları ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle yıllık bazda yüzde 11,4 düşüşle 62 milyar dolar seviyesine geriledi. Yeni e-ticaret vergisiyle, ülkenin mali kaynaklarının güçlendirilmesi ve dijital ekonominin vergilendirilmesi hedefleniyor.