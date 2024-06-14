Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi

Kaynak: AA
Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi

Endonezya, ülkedeki hava kirliliğini azaltmak için Çin'den teknik yardım ve güneş enerjisine yatırım yapmasını talep etti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Pekin ziyareti sırasında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. Luhut, kömürle çalışan enerji santrallerinin yarattığı kirliliği azaltmak için Çin'den teknik destek istedi.

Luhut ayrıca, Çinli şirketleri Endonezya'da güneş enerjisi alanında yatırım yapmaya ve üretim tesisleri kurmaya davet etti. Endonezya, hava kirliliğini azaltarak 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

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