Endonezya Merkez Bankası’ndan kritik faiz kararı

Endonezya Merkez Bankası olan Bank Indonesia, Mayıs 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5,5 seviyesine çekti. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak açıklandı. Banka, bu adımın 2025 ve 2026 yılları için belirlenen yüzde 2,5 ±1 hedef aralığında düşük ve istikrarlı enflasyonu koruma çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu kararın Rupi’nin istikrarını sürdürmeye ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik olduğu vurgulandı.

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ENFLASYON YÜKSELSE DE HEDEF ARALIĞINDA KALDI

Nisan 2025’te yıllık enflasyon yüzde 1,95’e yükselerek Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi görse de, Endonezya Merkez Bankası’nın hedeflediği aralığın içinde kaldı. Mart ayında bu oran yüzde 1,03’tü. Bu yükseliş, bankanın faiz indirimine rağmen enflasyon konusunda güvenini koruduğunu gösteriyor.

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RUPİ GÜÇ KAZANDI, EK FAİZLER DÜŞÜRÜLDÜ

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Rupiah 20 Mayıs itibarıyla nisan sonuna kıyasla dolara karşı yüzde 1,13 oranında değer kazandı. Ayrıca, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ve başlıca dolar dışı para birimleri karşısında da değerlenme kaydetti. Banka, gecelik mevduat oranını yüzde 4,75’e ve borç verme oranını yüzde 6,25’e indirerek faiz politikasında genel bir gevşeme adımı attı.