Endonezya otomotiv pazarı kan ağlıyor

Endonezya otomotiv sektörü, mayıs 2025'te kaydedilen sert düşüşle sarsıldı. Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği (GAIKINDO) verilerine göre, otomobil satışları yıllık bazda %15,1 azalarak 60.613 adede geriledi. Bu düşüş, nisan ayındaki %5'lik artışın ardından piyasada yaşanan ciddi bir geri çekilmeyi işaret ediyor.

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TÜKETİCİ GÜCÜ ZAYIF

GAIKINDO Başkanı Jongkie Sugiarto, satışlardaki düşüşün ana nedenlerinden biri olarak "satın alma gücünün çok zayıf kalmasını ve ekonomik büyümenin henüz hız kazanmamasını" gösterdi. Bu durum, artan enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden tüketicilerin araç alım kararlarını ertelemesine neden oluyor. Hükümetin elektrikli araçlara yönelik vergi teşvikleri gibi adımlarına rağmen, genel piyasa koşulları henüz toparlanma sinyali vermiyor.

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HEDEFLER İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

Piyasadaki bu olumsuz tabloya rağmen GAIKINDO, 2025 yılı için iyimser bir satış hedefi belirlemiş durumda. Birlik, yıl sonuna kadar 750 bin ila 900 bin adet arasında araç satışı bekliyor. Bu beklenti, 2024 yılı için revize edilen 850 bin adetlik tahmini ve geçen yıl satılan 865.723 adedi geride bırakıyor. Mayıs ayında aylık bazda %18,4'lük bir artış yaşanması, nisan ayındaki %27,8'lik düşüşün ardından kısa süreli bir toparlanma olarak kaydedildi. Ancak, yılın ilk beş ayında toplam satışlar 316.981 adette kalarak geçen yılın aynı dönemine göre %5 daha düşük seyretti. Sektör, yılın geri kalanında toparlanma umudunu koruyor ancak makroekonomik koşullar yakından takip edilecek.