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Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotunun alev aldığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:25
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Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu Bali Boğazı'nda alev aldı

Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
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236 yolcu ve 35 mürettebat ile seyir halindeki "Mutiara Timur I" adlı yolcu feribotu, Karangasem plajına yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Bali Boğazı'nda alev aldı.

Bali Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve yerel balıkçının 2 donanma gemisiyle tahliye çalışmalarına devam ettiğini, henüz yaralanma ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Şu an için sadece tahliye çalışmalarına odaklandıklarını belirten Darmada, feribottaki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, feribottan yükselen dumanların arasında kurtarma görevlilerinin, yolcuları şişme botlar vasıtasıyla donanma gemisine tahliye ettiği görülüyor.

Darmada'nın aktardığı bilgilere göre, yolcu feribotu, Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Lembar limanından Doğu Java'nın Ketapang kasabasına doğru ilerliyordu. (AA)

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