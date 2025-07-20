Endonezya’da 280 yolculu feribotta yangın faciası: Biri hamile kadın 5 ölü, kayıplar aranıyor!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi açıklarında 280 yolcuyu taşıyan feribotta yangın çıktı. Biri hamile kadın 5 hayatını kaybetti, 20 yolcu kurtarıldı, kayıp yolcular için arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya’da KM Barcelona 5 yolcu gemisi seyir halindeyken alev aldı. Kuzey Sulawesi Afet Yönetimi ve Zarar Azaltma Ajansı’nın acil müdahale ekibi lideri Dani Repi, Manado yakınlarında seyreden gemiden yerel saatle 13.00 civarında dumanların yükseldiğinin tespit edildiğini belirtti.

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Arama-Kurtarma Ofisi yetkilisi Veri Ariyanto, “Yaklaşık 280 yolcunun bulunduğu gemideki kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 150 yolcu kurtarma ekipleri ve balıkçı teknelerinin iş birliğiyle güvenli şekilde kurtarıldı.” dedi.

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Ariyanto, iki kurtarma gemisi ve şişme botların yanı sıra bölgedeki diğer teknelerin de kurtarma çalışmalarına katıldığını, operasyonların devam ettiğini ve yangının nedenine dair soruşturma başlatılacağını ifade etti.

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Çevredekilerin kaydettiği görüntülerde, yolcuların yangından kaçmak için denize atladığı görüldü.

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AA'nın geçtiği son haberde ilk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti.

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Diğer yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürerken, yangının kaynağı ve feribotta bulunan kişi sayısı henüz bilinmiyor.

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