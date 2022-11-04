Endonezya'da deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 105 kilometre kuzeybatısında ve 64 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. (AA)
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 105 kilometre kuzeybatısında ve 64 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. (AA)
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