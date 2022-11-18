Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.
Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.
Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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