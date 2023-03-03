3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü

Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:30
Takip Et

Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü

Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü
+
Aa
-

Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Endonezya'nın petrol ve gaz şirketi Pertamina'ya ait akaryakıt depolama istasyonunda yerel saatle 20.00'de yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, Cakarta'daki yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yangına müdahale için 50'den fazla ekip gönderildiğini söyleyen yetkililer, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, yangının çevredeki binalara da sıçradığını ve bu nedenle bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstasyonun, nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken yetkililer, bu nedenle can kaybının artmasından endişeleniyor.

 Akaryakıt tedariki etkilenmeyecek
Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, yapılan ilk incelemeye göre, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştüğünü ve bu nedenle istasyondaki bir borunun koptuğunu söyledi. Kristiawan, yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Cakarta Yangın ve Kurtarma Birimi Başkanı Satriadi Gunawan, yangının birçok patlamaya neden olduğunu ve hızla bölgedeki binalara sıçradığını ifade etti.

Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Dudung Abdurachman, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Abdurachman, basına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu arada Enerji Bakanlığı yetkilileri, istasyonun 300 bin kilolitre akaryakıt depolama kapasitesi olduğunu duyurdu.

Endonezya'daki televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, halkın panikle kaçtığı ve alevlerin aydınlattığı gökyüzünde siyah dumanların yükseldiği görülüyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.