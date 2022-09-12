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Endonezya'da akaryakıta zam geldi halk ayaklandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yüzlerce muhafazakar, hükümetin yüzde 30'luk akaryakıt zammını protesto etti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:34
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Endonezya'da akaryakıta yüzde 30 zam geldi halk ayaklandı

Endonezya'da akaryakıta zam geldi halk ayaklandı
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Başkent sokaklarında yürüyen yüzlerce muhafazakar, söz konusu zammın salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla boğuşan insanları daha da incittiğini belirterek, hükümetin son dönemde uygulamaya koyduğu akaryakıt fiyatlarını artırma kararını iptal etmesini istedi.

Göstericilerin büyük ana caddeyi doldurması üzerine emniyet güçleri, Başkanlık Sarayı'na giden sokakları trafiğe kapattı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, ülkenin milyarlarca dolarlık bütçe açığını azaltmak için yakıt sübvansiyonlarını kesmesinin ardından, geçen ay benzin ve dizel yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 30 artış oldu ve benzin fiyatı litre başına 51 sentten 67 sente, motorin fiyatı ise 35 sentten 46 sente yükseldi.

Protestonun koordinatörü Ahmed Khozinudin, alanda yaptığı konuşmada, hükümetin zam kararını kınayarak, insanların zaten Kovid-19 salgınından muzdarip olduğunu ve fiyat artışlarının halkın sıkıntılarını daha da artıracağını söyledi.

Son günlerde akaryakıt zamlarına karşı Endonezya genelinde, çoğunlukla öğrenciler ve işçiler tarafından gösteriler düzenlense de son birkaç gündür başkente büyük ölçüde sessizlik hakim olmuştu.

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