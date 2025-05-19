Endonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Kaynak: İHA
Endonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde bir altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezyalı yetkililer, Batı Papua eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların cuma günü heyelana yol açtığını açıkladı. Endonezya Afet Azaltma Kurumu sözcüsü Abdul Muhari'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Cuma günü meydana gelen heyelan eyaletteki Arfak Dağları'nda yerel halk tarafından işletilen küçük ölçekli bir madende çalışan işçiler tarafından kullanılan geçici barınakları vurdu. Muhari, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını, 19 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılmak üzere polis ve ordu personelinden oluşan en az 40 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Yerel kurtarma ekibi başkanı Yefri Sabaruddin ise, ekiplerin olay yerine ulaşmasının en az 12 saat sürdüğünü ve bu nedenle arama çalışmalarının ancak Pazar günü başlayabildiğini söyledi. Sabaruddin, "Bozuk yollar, dağlık araziler ve kötü hava şartları kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış
Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısının adresi belli oldu
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısının adresi belli oldu
Ayı torpil yapmadı! Belediye başkanının evini yerle bir etti
Ayı torpil yapmadı! Belediye başkanının evini yerle bir etti
Kargaların alıp kaçmaları bitmiyor! Bu kez de yumurta alıp gitti
Kargaların alıp kaçmaları bitmiyor! Bu kez de yumurta alıp gitti
Adana’da karpuz hasadı başladı: İşte tarladaki fiyatı
Adana’da karpuz hasadı başladı: İşte tarladaki fiyatı