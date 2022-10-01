1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Endonezya'da deprem

 Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:40
Takip Et

Endonezya'da deprem

Endonezya'da deprem
+
Aa
-

İHA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Sumatra eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 5 binanın yıkıldığı depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Depremin ardından 53 artçı sarsıntının kaydedildiği ve tsunami riskinin olmadığı, ancak yüksek bölgelerde heyelan uyarısı olduğu vurgulandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
1
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Akaryakıta zam geldi
2
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
7
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.