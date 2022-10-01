Endonezya'da deprem

İHA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Sumatra eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 5 binanın yıkıldığı depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Depremin ardından 53 artçı sarsıntının kaydedildiği ve tsunami riskinin olmadığı, ancak yüksek bölgelerde heyelan uyarısı olduğu vurgulandı.
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