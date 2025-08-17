Endonezya'da deprem! Çok sayıda kişi yaralandı

Kaynak: AA
Endonezya'da deprem! Çok sayıda kişi yaralandı

Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2'si ağır 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

Son Haberler
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi