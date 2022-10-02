Endonezya'da katliam gibi maç! 100'den fazla insan yaşamını yitirdi

Endonezya'da futbol adına kara bir gün yaşandı.

Arema ile Persebaya takımları arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.

Goal Indonesia'nın aktardığı bilgilere göre ise yaşamını yitirenlerin sayısı en az 127. Çıkan olaylarda stadyumda 34, hastanede ise 93 kişi yaşamını yitirdi. Bununla birlikte yaralı sayısı da 180 olarak açıklandı.

Yeni Endonezya Ligi başkanı Akhmad Hadian Lukita, olayların hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu olaydan endişe duyuyoruz ve derinden üzüntü duyuyoruz. Başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz ve umarım bu hepimiz için değerli bir ders olur." ifadelerine yer verdi.

Persebaya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Persebaya'nın geniş ailesi, Arema FC - Persebaya maçından sonra yaşanan can kayıplarının derin yasını tutuyor. Hiçbir hayat futbola değmez. Kurbanlar için dua ediyor, geride kalan ailelere dayanma gücü versin” cümleleri kullanıldı.

Öte yandan ikinci bir emre kadar ülkede futbol müsabakaları askıya alındı.