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Endonezya'da kaybolan kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı

Endonezya'da 56 yaşındaki bir kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. 2 gündür kayıp olan kadın, ekiplerin araması sonucunda 6 metrelik pitonun midesinde bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:42
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Endonezya'da kaybolan kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı

Endonezya'da kaybolan kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı
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İHA

Endonezya'nın Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

 

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