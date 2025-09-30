Endonezya'da korkunç durum: Okul binası çöktü! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA
Endonezya'da korkunç durum: Okul binası çöktü! Ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı
Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı
YouTube, Trump'a tazminat ödeyecek
YouTube, Trump'a tazminat ödeyecek
Sessiz düşman kalbi nasıl ele geçiriyor? Uzmanlar koruma kalkanının 4 sırrını açıkladı
Sessiz düşman kalbi nasıl ele geçiriyor? Uzmanlar koruma kalkanının 4 sırrını açıkladı
Yolun ortasına okey masası kurdular! Düğün yolu bahşişle açıldı
Yolun ortasına okey masası kurdular! Düğün yolu bahşişle açıldı
Diyanet'te 22 yıl sonra yeni karar! Cübbedeki düğme kalkıyor
Diyanet'te 22 yıl sonra yeni karar! Cübbedeki düğme kalkıyor