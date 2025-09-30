Endonezya'da okul binası çöktü! Enkaz altına kalanlar var: Ölü ve yaralılar var

Endonezya’da bir okulun binası büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme nedeniyle 3 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bildirildi. 38 kişinin enkaz altında mahsur kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir okul binasının çökmesi sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Sidoarjo kasabasındaki Al Khoziny İslami Yatılı Okulu'nda öğrenciler ve çalışanlar, namaz kılmak için toplandıkları sırada bina aniden çöktü. Enkaz altında çoğu erkek öğrenci olmak üzere en az 38 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazı öğrencilerin durumunun ağır olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Binanın çökme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

