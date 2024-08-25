Endonezya’da sel felaketi: 13 ölü

Kaynak: İHA
Endonezya’da sel felaketi: 13 ölü

Endonezya'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’da sel felaketi: 13 ölü

Endonezya'nın Ternate Adası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Endonezya’da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ternate Adası’nda yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Felakette 10 ev ağır hasar gördü.
Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, mağdurların tahliyesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir ekibin gönderildiği kaydedildi.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada ise, tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
BNPB Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, “İnsanları uyanık olmaya ve muhtemel sel baskınları konusunda yetkililerin talimatlarını takip etmeye çağırıyoruz” dedi.

ekran-alintisi-001.jpg

İlgili Haberler
Kayseri'deki selde 40 kişi kurtarıldı
Kayseri'deki selde 40 kişi kurtarıldı
Kırşehir'i sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Kırşehir'i sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak Gündem
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
TFF'den Daum mesajı Spor
TFF'den Daum mesajı
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi Gündem
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı Gündem
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar Yaşam
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı