Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda cumartesi gününden beri etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Dağ yamaçlarından akan çamur ve düşen kayalar köylerde faciaya yol açtı.

Kuzey Sumatra'da 4 bölgede nehirlerin taşarken, bazı evler ve çiftlikler yıkıldı. Karo bölgesinde 10, Deli Serdang bölgesinde 4, Güney Tapanuli'de 2, Padang Lawas'ta ise 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Ekim ayından Mart ayına kadar süren yağışlar, milyonlarca insanın dağlık alanlarda yaşadığı 17 bin adadan oluşan Endonezya'da sık sık sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.