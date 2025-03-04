Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar, Ciliwung Nehri'nin taşmasına yol açarak büyük bir sel felaketi yaşattı. Bin 229 kişi tahliye edilirken, birçok ev sular altında kaldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu başkentin doğu, batı ve güneyindeki 3 ilçe sular altında kaldı.

Jakarta Afet Azaltma Ajansı (BPBD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde su seviyeleri 5 metreye kadar yükseldi ve birçok kara yolu trafiğe kapandı. Sel nedeniyle 1.229 kişi, 4 ilçede oluşturulan 11 tahliye merkezine yerleştirildi. Pek çok ev sular altında kalırken, afet ajansı, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Meteorologlar, şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

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