Endonezya'da sel felaketi! Ciliwung Nehri taştı, bin 229 kişi tahliye edildi: Su seviyesi 5 metreye yükseldi

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu başkentin doğu, batı ve güneyindeki 3 ilçe sular altında kaldı.

Jakarta Afet Azaltma Ajansı (BPBD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde su seviyeleri 5 metreye kadar yükseldi ve birçok kara yolu trafiğe kapandı. Sel nedeniyle 1.229 kişi, 4 ilçede oluşturulan 11 tahliye merkezine yerleştirildi. Pek çok ev sular altında kalırken, afet ajansı, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Meteorologlar, şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.