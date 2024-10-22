Endonezya'da sörf yapıyordu! Kılıçbalığı göğsüne saplandı

Kaynak: DHA
Endonezya'da sörf yapıyordu! Kılıçbalığı göğsüne saplandı

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıçbalığının göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. AWAVE’den yapılan açıklamada, “Giulia Endonezya'da sörf yapıyordu ve garip bir kaza geçirdi. Maalesef, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.”

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, sörf yaparken kılıç balığının göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya’nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıç balığı, göğsüne saplandı. Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, Manfri’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Hem sörf eğitmeni hem de sörf seyahat acentesi AWAVE’nin kurucusu olan Manfri hakkında sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı. AWAVE’den yapılan açıklamada, “Giulia Endonezya'da sörf yapıyordu ve garip bir kaza geçirdi. Maalesef, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sevdiği şeyi yaparken, sevdiği yerde öldüğüne inanıyoruz” denildi.

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