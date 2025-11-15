Yerel Kompas TV kanalının aktardığı bilgilere göre, olay yerine intikal eden Cilacap Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammad Abdullah, can kaybının 6'ya ulaştığını doğruladı.

Abdullah, kayıp 17 birey için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı ve ekiplerin ekskavatörler, arama köpekleri ile su tahliye pompaları gibi araçları yoğun şekilde kullandığını belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Orta Cava'da önceki gün yaşanan yoğun yağmurlar ve buna bağlı toprak kaymaları sebebiyle 90'dan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Bölgede afet riskine karşı önlemler artırılırken, kurtarma ekipleri kayıp kişileri bulmak için gece gündüz çalışıyor.