Endonezya'da yanardağ bir günde iki kez patladı

Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Doğu Flores bölgesindeki yanardağın faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yanardağın bir günde iki kez patladığı ve patlamaların sonucunda yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

İlk patlama yerel saatle 11.04'te meydana gelirken, yaklaşık 11 dakika sürdü. İkinci patlama ise 14.41'de gerçekleşti ve 10 dakikadan fazla sürdü. Yetkililer, bölge sakinlerini yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı ve halka, kül ve duman bulutları nedeniyle açık havada faaliyetlerde bulunmamalarını tavsiye etti.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.