Endonezya'da yanardağ bir günde iki kez patladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Endonezya'da yanardağ bir günde iki kez patladı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, bir gün içinde yaklaşık 4 saat arayla iki kez patlayarak çevreye kül ve duman bulutları yaydı.

Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Doğu Flores bölgesindeki yanardağın faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, yanardağın bir günde iki kez patladığı ve patlamaların sonucunda yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

İlk patlama yerel saatle 11.04'te meydana gelirken, yaklaşık 11 dakika sürdü. İkinci patlama ise 14.41'de gerçekleşti ve 10 dakikadan fazla sürdü. Yetkililer, bölge sakinlerini yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı ve halka, kül ve duman bulutları nedeniyle açık havada faaliyetlerde bulunmamalarını tavsiye etti.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Son Haberler
4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı Gündem
4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı
Jose Mourinho asker gibi dizdi Spor
Jose Mourinho asker gibi dizdi
Elektrik zammı enflasyonu zıplatacak. Ünlü ekonomist açıkladı Ekonomi
Elektrik zammı enflasyonu zıplatacak. Ünlü ekonomist açıkladı
Orman yangınında yürekleri serinleten detay Gündem
Orman yangınında yürekleri serinleten detay
Adanalı Murat EURO 2024'ü salladı Spor
Adanalı Murat EURO 2024'ü salladı
Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı Gündem
Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
Kira fiyatları fırlayacak. Uzman tarih verdi Ekonomi
Kira fiyatları fırlayacak. Uzman tarih verdi