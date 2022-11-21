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  • Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde son durum: 46 ölü, 700 yaralı

Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde son durum: 46 ölü, 700 yaralı

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:43
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Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. 46 ölü 700 yaralı

Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde son durum: 46 ölü, 700 yaralı
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Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde kaydedilen 5.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto tarafından yapılan açıklamada, "Cianjur bölge hastanesinde 46 kişi hayatını kaybetti ve 700 civarında yaralı var. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Çok sayıda binanın ve bir yatılı okulun zarar gördüğü depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, son 2 saat içerisinde bölgede 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle bölgeyle iletişim kurmakta da zorluk yaşanıyor.

Başkent Jakarta'dan da hissedilen şiddetli sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Deprem sonrasında tsunami riskinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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