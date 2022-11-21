﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 162’ye yükseldiği belirtilerek, Cianjur bölgesinde 5 binden fazla kişinin yerinden olduğu ve 2 bin 200'den fazla evin hasar gördüğü aktarıldı.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil daha önce yaptığı açıklamada, 700'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Endonezya'da 2018’de Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi de yaralanmıştı.



