Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, basına yaptığı açıklamada, depremde en az 151 kişinin kayıp olduğunu, 1000'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Suharyanto, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı bilgisini paylaştı.

22 binden fazla ev yıkıldı

CNN'in haberine göre yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu kaydetti.

İngiliz insani yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save the Children), 50'den fazla okulun depremden etkilendiğini belirterek, şiddetli sarsıntının okullardaki öğrencilerin kaçmasını zorlaştırdığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı. (AA)