Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 271'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, basına yaptığı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Suharyanto, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 271'e yükseldiğini bildirdi.

BNPB'ye göre, 58 binin üzerinde kişinin yerinden olduğu depremde, 22 bin 198 ev hasar gördü.

Depremden etkilenen ailelere ve evleri hasar gören kişilere, hükümet tarafından yardım sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

- Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21 Kasım'da, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmamıştı.