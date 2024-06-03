Endonezya'dan İsrail iddiası

Kaynak: AA
Endonezya'dan İsrail iddiası

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin’de yaşanan insanlık dramı devam ederken İsrail hakkında kritik bir iddia ortaya attı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya’nın Yogyakarta şehrindeki Gadjah Mada Üniversitesinde (UGM)gerçekleştirilen konferansta konuşma yaptı. Marsudi, gerçekleştirdiği konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile olan ilişkilerinde dış baskıya maruz kaldığını ifade etti.

thumbs-b-c-b2e7a2fea1489d7ae48f654bb1a6906b.jpg"İsrail ve müttefiklerinin, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi düşünmeleri için Müslüman ülkelere lobi ve baskı yapma yönünde sistematik çabaları var" ifadelerini kullanan Marsudi, “İsrail’in müttefikleri” tabiriyle hangi ülkeleri kastettiğini belirtmedi.

Marsudi, Endonezya'nın Filistin'e destek politikasını devam ettirdiğinin altını çizerken ülkesinin bu politikada değişiklik yapma imkanının olmadığını belirtti ve Endonezya'nın Filistin'i desteklemek için evrensel ilke ve değerler doğrultusunda tutarlı çizgisini koruyacaklarını kaydetti.

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