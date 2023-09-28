Endonezya'dan sosyal medya kullanıcılarına darbe

Endonezya, sosyal medya platformlarında satış yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Endonezya'dan sosyal medya kullanıcılarına darbe

Tech in Asia'nın haberine göre, Hasan, başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarında satış yapılmasını yasakladıklarını ve söz konusu düzenlemeye uyulması için bir hafta süre tanındığını söyledi.

Hükümetin yüz yüze satış yapan işletmeleri korumayı hedeflediğini kaydeden Hasan, bu kararla "adil ve dürüst rekabeti" sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Hasan, pazartesi günü, sosyal medya ve e-ticaretin birbirinden ayrılarak kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetmişti.

Sosyal medya platformlarında satış yapılmasının yasaklanmasının en fazla TikTok'u etkilemesinin beklendiği kaydediliyor.

TikTok'un 125 milyonu Endonezya'da olmak üzere Güneydoğu Asya'da aylık 325 milyon aktif kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor.

Tech in Asia'ya konuşan TikTok Endonezya'nın bir sözcüsü ise söz konusu düzenlemenin platformdaki 6 milyondan fazla kişinin geçim kaynağını etkileyeceğini ifade etmişti.

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