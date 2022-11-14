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  • Erdoğan Endonezya'da böyle karşılandı. Yerel dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi

Erdoğan Endonezya'da böyle karşılandı. Yerel dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi

Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Erodoğan'ı uçaktan indiğinde yerel dansçılar karşıladı. Erdoğan, yerel dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 22:51
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Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Erodoğan'ı uçaktan indiğinde yerel dansçılar karşıladı. Erdoğan, yerel dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi

Erdoğan Endonezya'da böyle karşılandı. Yerel dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına geldi. Uçaktan inen Erdoğan'ı dansçı kızlar karşıladı. Erdoğan, dansçıların gösterisini sonuna kadar izledi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

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