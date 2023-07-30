Özellikle kadınların tercih ettiği güzellik ve estetik yöntemleri günümüzde pek çok farklı teknik ve yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Yüz bölgesinin her insan için önemli olmasının yanı sıra çeşitli fizyolojik ve yapısal nedenler ile kadınların yüz bölgelerinin çok daha hızlı yaşlandığı bilinmektedir. Bu nedenle yüz bölgesinde uygulanan yöntemler oldukça çeşitlidir. Yüz germe uygulaması da bu yöntemlerden birdir.

Yüz Germe Neden Çok Fazla Tercih Ediliyor?

Yüz bölgesinin çok çabuk yaşlandığını belirtimiştik. Öncelikle bu problemlerin nedenlerine değinmek gerekmektedir. Yüzde yaşlanmanın nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

İleri yaş

Zararlı güneş ışınlarına maruz kalma

Hava kirliliği

Yanlış ve sağlıksız beslenme

Kozmetik ürünlerin yanlış şekilde uygulanması

Kimyasal madde içeren kozmetik ürünler kullanılması

Alkol ve sigara kullanımı

Genetik faktörler

Yüz bölgesi her daim hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Bu nedenle vücudun diğer bölgelerine oranla çok daha hızlı yaşlanma belirtileri göstermektedir. Bununla birlikte yüz bölgesinde yaşlanma belirtileri ise yukarıdan aşağı doğru bir süreç içermektedir. Göz kapaklarında ve kaşlardaki düşme, göz çevresinde halk arasında kaz ayağı olarak tanımlanan çizgiler, cilt örtüsünün elastik özelliğini yitimesi ve kırışıklar ile sarkmalar yaşanması olarak seyretmektedir. Kozmetik ürünler ya da dolgu botoks gibi uygulamaların fayda sağlamadığı durumlarda yüz germe uygulaması tercih edilmektedir.

Yüz germe uygulaması günümüzde orta yüz bölgesi olarak tanımlanan bölgede ve kaş çevresinde tercih edilmektedir.

Endoskopik Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında uygulanan yüz germe uygulaması yaklaşık 1 ila 2 saat sürmektedir. Hasta 1 gece hastanede kontrol altında tutulmakta ve ertesi gün taburcu olmaktadır. Farklı tıp alanlarında kullanılan endoskopik yöntem; küçük deliklerden girilerek görüntüleme sistemleri ile yüz germe işlemi uygulanmaktadır.

Endoskopik yöntemle yüz germe ameliyatının avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

Kalıcıdır.

Uygulama sonrasında minimum düzeyde iz kalır.

İyileşme süreci oldukça kısa sürmektedir.

Ameliyat sonrasında kanama, enfeksiyon ve ağrı gibi komplikasyonlar oldukça düşük düzeyde görülmektedir.

Yüz germe ameliyatının endoskopik yöntem ile uygulanması; aynı uygulama sürecindebaşka estetik uygulamaların da gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bu uygulamalar; göz kapağı estetiği, yanak yağ enjeksiyonları, burun ucu estetiği gibi uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.