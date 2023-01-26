Konyaspor'dan İspanya'ya flaş transfer

Konyaspor'da başta Beşiktaş olmak üzere başka kulüplerin de gözdesi olan Amir Hadziahmetovic'le ilgili gelişmeler takip edilirken, bir başka transfer bombası patladı.

Konyaspor'un Arnavut futbolcusu Endri Çekiçi'ye İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'ın talip olduğu ortaya çıktı.

İspanyol kulübünün transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği belirtildi.

Konyaspor'un Çekiçi'nin yerini Belçika'nın Cercle Brugge takımında oynayan Bosna Hersekli Dino Hotic'le doldurmak için harekete geçtiği ifade edildi.