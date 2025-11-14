2025 yılı, boya koruma filmi (PPF) endüstrisinde istikrarlı büyüme ve malzeme inovasyonlarının öne çıktığı bir dönem oldu. Grand View Research verilerine göre 2024’te 502,55 milyon dolar büyüklüğe sahip olan küresel PPF pazarının 2030’da 726,63 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Yüksek dayanımlı TPU (Thermoplastic Polyurethane) malzemesinin pazarın temel itici gücü olduğunu ortaya koyan veriler, bu segmentin esneklik ve ultraviyole (UV) dayanımıyla PPF sektöründeki teknolojik dönüşümün merkezinde yer aldığına işaret ediyor. Avrupa ve Ortadoğu’da yeni nesil TPU tabanlı filmlerin premium araç segmentinde hızla yaygınlaştığı gözlemlenirken, Endura Kurucusu Mehmet İyigüngör, küresel ivmenin bu bölgelerdeki operasyonlarını stratejik açıdan güçlendirdiğini aktarıyor.

Mehmet İyigüngör, sektördeki gelişmelere dair şu açıklamada bulundu: “Performans, dayanıklılık ve garanti, 2026’da PPF pazarında altyapının belirleyicisi olacak. Avrupa’daki uygulama merkezleri artık sadece film değil, güvenilir destek ve eğitim sistemleri de talep ediyor. Biz de Türkiye’de kanıtladığımız kalite ve güven standartlarını artık Avrupa ve Ortadoğu’ya taşıyoruz.”

ARAÇ SAHIPLIĞI ARTIYOR

Ticaret Bakanlığı ve uluslararası pazar analizlerine göre, Türkiye merkezli üreticilerin, Avrupa’daki büyüme potansiyelini 2026’da da güçlü bir şekilde sürdüreceğinin öngörüldüğünü söyleyen Mehmet İyigüngör, “Araç sahipliğinde yaşanan artış, premium segmentte koruma bilincinin güçlenmesiyle birleşerek boya koruma filmi talebini hızlandırıyor. Avrupa’da özellikle Polonya, İtalya ve İngiltere pazarlarında uygulama merkezlerinin sayısı artarken, Ortadoğu’da ise yüksek sıcaklık ve UV dayanımına sahip ürünlere yönelik talep rekor seviyelere ulaşıyor” dedi.

Bu büyümenin stratejik bir fırsat olduğunu belirten Endura Kurucusu Mehmet İyigüngör konuya dair, “Yüksek ısı dayanımı ve uzun ömürlü performans, Ortadoğu pazarındaki en kritik gereklilikler olarak öne çıkıyor. Bu nedenle TPU formülasyonlarımızı bölgesel iklim koşullarına göre optimize ettik. Bulgaristan merkezli Avrupa yapılanmamız ise lojistik, eğitim ve satış sonrası süreçlerde yerelleşmemizi sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“TÜRKIYE’DE GELIŞTIRDIĞIMIZ KALITEYI GLOBALDE KALICILAŞTIRACAĞIZ”

“PPF sektörü yalnızca otomotiv değil; mimari, denizcilik ve endüstriyel yüzeylerde de genişleyen uygulama alanlarıyla dikkat çekiyor. Kendini onaran yüzey teknolojileri, UV dayanımı ve optik netlik gibi özellikler ürün performansında yeni standartlar yaratıyor. Dijital garanti sistemleri ve QR tabanlı ürün orijinallik doğrulama altyapıları, kullanıcı güvenini artırıyor” diyen Endura Kurucusu Mehmet İyigüngör, inovatif gelişmelerine dair de şunları söyledi:

“Endura olarak 2026 yılındaki büyümemizi Ar-Ge, dijital garanti altyapısı ve sürdürülebilir üretim teknolojileri üzerine inşa ediyoruz. Avrupa’daki distribütör ağımızı genişletirken, Ortadoğu’da bölgesel teknik destek merkezleri kuruyoruz. Amacımız, 30 yılda Türkiye’de geliştirdiğimiz kaliteyi global arenada kalıcı hale getirmek ve Endura’yı PPF sektörünün güven sembolü konumuna taşımak. Yüksek kaliteli TPU boya koruma filmleri ve otomotiv cam filmleri ile uluslararası pazarda hızlı bir şekilde konumlanacağız. Avrupa’daki distribütörlük yapılanmasıyla Balkanlar, Polonya, İngiltere ve İtalya gibi pazarlarda erişilebilir hale geldik. Aynı zamanda Dubai merkezli operasyonumuzla Ortadoğu’nun iklim koşullarına özel çözümler sunuyoruz. Bu genişleme, Türkiye’de kazandığımız kalite algısının küresel ölçekte güçlendirmesini sağlıyor.”