Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi

Çeşitli dekorasyon tarzlarıyla kolayca uyum yakalayabilen endüstriyel stil, çalışma alanları ile de kolayca uyum sağlayabiliyor.
Kendisini duvarlarla sınırlamayan ve tüm yaşam alanlarının iç içe olduğu loft tarzındaki yapıların mimarisiyle uyumlu olan endüstriyel stilin tarihi Sanayi Devrimi’ne kadar uzanmaktadır.
Bu yapılar, açık renkli tuğla duvarlar, güneş ışığının içeri rahat girmesi için yapılmış geniş pencereler, yüksek tavanları ile tamamen işlevsel olmasıyla dikkat çekiyor.
20. yüzyılın ortalarında gittikçe popüler hale gelen endüstriyel stil, ham güzelliğin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Endüstiyel stilin en belirleyici ögeleri arasında tuğla duvarlar, brüt beton ya da strüktüel elemanlar vardır.
Özgür ve konforlu endüstriyel stilin maskülenliğin yaşam alanlarınızda yakalayabilmeniz mümkün.
Yaşam alanınızdaki taşıyıcı olan duvarların haricindeki duvarları kaldırıp duvar sayısını minimuma düşürebilirsiniz.
Kullanacağınız mobilyalar ile loft tarzında yakın bir görünüm elde edebilirsiniz.
Deriye, metalik yüzeylere, ham ahşap mobilya ve aksesuarlara evinizde yer verebilirsiniz.
Duvarda ise gri, kömür rengi, beyaz tonları ve bej renkleri kullanabilirsiniz.