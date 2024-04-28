Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi

Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi
Kaynak: Haber Merkezi
İlhamını eski fabrikaların ve depoların karakteristik yapısından alan endüstriyel stil, hem ilginç hem de konforlu alanlar yaratıyor.
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 1

Çeşitli dekorasyon tarzlarıyla kolayca uyum yakalayabilen endüstriyel stil, çalışma alanları ile de kolayca uyum sağlayabiliyor.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 2

Kendisini duvarlarla sınırlamayan ve tüm yaşam alanlarının iç içe olduğu loft tarzındaki yapıların mimarisiyle uyumlu olan endüstriyel stilin tarihi Sanayi Devrimi’ne kadar uzanmaktadır.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 3

Bu yapılar, açık renkli tuğla duvarlar, güneş ışığının içeri rahat girmesi için yapılmış geniş pencereler, yüksek tavanları ile tamamen işlevsel olmasıyla dikkat çekiyor.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 4

20. yüzyılın ortalarında gittikçe popüler hale gelen endüstriyel stil, ham güzelliğin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 5

Endüstiyel stilin en belirleyici ögeleri arasında tuğla duvarlar, brüt beton ya da strüktüel elemanlar vardır.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 6

Özgür ve konforlu endüstriyel stilin maskülenliğin yaşam alanlarınızda yakalayabilmeniz mümkün.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 7

Yaşam alanınızdaki taşıyıcı olan duvarların haricindeki duvarları kaldırıp duvar sayısını minimuma düşürebilirsiniz.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 8

Kullanacağınız mobilyalar ile loft tarzında yakın bir görünüm elde edebilirsiniz.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 9

Deriye, metalik yüzeylere, ham ahşap mobilya ve aksesuarlara evinizde yer verebilirsiniz.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 10

Duvarda ise gri, kömür rengi, beyaz tonları ve bej renkleri kullanabilirsiniz.

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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 11
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 12
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 13
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 14
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 15
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Endüstriyel Stil: Ev Dekorasyonunda Sanayi Etkisi 16
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