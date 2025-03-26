Enerji Bakanı'ndan elektriğe zam açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enerji Bakanı'ndan elektriğe zam açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe zam konusunda açıklamada bulunarak, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi.

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.

Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

SON ZAM TEMMUZ AYINDAYDI

Elektriğe son olarak 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 20 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

Zam sonrası 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.

Elektrik tarifeleri her ay EPDK tarafından belirleniyor. Bu nedenle 1 Nisan'da elektrik tarifelerine yönelik bir karar alınması bekleniyor.

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