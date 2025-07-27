Enerji devi Soltec iflastan döndü

İspanyol enerji şirketi Soltec, iflasın eşiğinden dönerek önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, yatırım fonu DVC Partners’ın hisselerinin yüzde 80’ini satın almasıyla birlikte, 255 milyon euroya indirilen borç yüküyle rahat bir nefes aldı. Bu işlem, şirketin uzun süredir içinde bulunduğu mali krizden çıkış için kritik bir dönüm noktası oldu.

DVC Partners’ın şirkete 30 milyon euro değerinde bir kredi vermesi, ardından bu tutarın şirket hisselerine çevrilmesiyle Soltec’in sermaye yapısı yeniden şekillendirildi. Aynı zamanda şirketin sermayesinde eş zamanlı olarak azaltım ve artırıma gidildi. Bu sürecin ardından DVC Partners, şirketin en büyük hissedarı haline geldi. Ek olarak fon, şirkete 15 milyon euro tutarında yeni bir finansman daha sağladı. Borç veren taraflar ise 12 milyon euro tutarında yeni bir teminat hattını kabul etti.

Tüm bu gelişmeler, Soltec’in Murcia’daki Ticaret Mahkemesi’ne sunduğu yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak şekillendi. Plan kapsamında, şirketin 385 milyon euro seviyesindeki toplam borcu 255 milyon euroya indirildi.

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Soltec’in bundan sonraki dönemde odağında, güneş panellerini güneşin hareketine göre yönlendiren “güneş takip sistemleri” yer alacak. Şirketin bu alandaki üretim kapasitesi 2024 yılında 3,7 gigawatt olarak gerçekleşti ve bu segmentten 300 milyon euro gelir elde edildi. Teknolojik yenilik, küresel ölçekte varlık ve sürdürülebilir kârlılık, Soltec’in bu alandaki rekabet gücünü artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Şirket, stratejisi doğrultusunda inşaat (EPC) ve varlık yönetimi gibi temel faaliyet alanı dışında kalan bölümlerden çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bazı projelerdeki hisselerini de elden çıkararak nakit dengesini daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Soltec’in CEO’su Mariano Berges, yapılan anlaşmanın şirketin sürdürülebilirliğini garanti altına aldığını ifade ederek, “Şirketimizin yeniden büyüme yoluna girmesi için gerekli zemini oluşturduk. Soltec, güneş takip sistemleri alanında yeniden liderliği hedefliyor” dedi.

KÜRESEL VARLIK, YEREL BAĞLILIK

Soltec, dünya genelinde 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar toplamda 21,7 gigawatt kapasiteye ulaşan sistem tedarik etti. Şirket, sadece teknik kapasitesiyle değil, aynı zamanda bulunduğu bölgelerde geliştirdiği yerel iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda Soltec, enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak konumlanmaya devam ediyor.

Şirketin attığı bu adım, sadece kendi ayakta kalmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda Avrupa’daki yenilenebilir enerji sektöründe özel fonların rolünü de yeniden gündeme taşıdı. DVC Partners’ın yatırımı, finansal ortaklıkların kriz anlarında nasıl stratejik kurtarıcıya dönüşebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak değerlendiriliyor.