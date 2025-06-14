Enerji fırtınası! Kuzey Denizi’nde güneş devrimi

Hollanda ve Norveç’in yenilikçi teknoloji girişimi SolarDuck, Kuzey Denizi’nin dalgalı sularında enerji üretimini yeniden tanımlıyor. Şirketin geliştirdiği “yüzen güneş panelleri”, okyanusların 360 milyon kilometre karelik devasa alanını temiz enerji üretimine açmayı hedefledi.

Merganser adı verilen pilot proje, Belçika’nın Oostende açıklarında 500 kilowatt üretim kapasitesiyle test ediliyor ve başarı durumunda 2026’da ticarileşmeye hazır.

SolarDuck’un mühendisleri, panelleri suyun üzerinde tutan ve dalgalara uyum sağlayan üçgen platformlar tasarladı. Bu yenilikçi sistem, panellerin elektrik bileşenlerini kuru, sabit ve korozyondan uzak tutarak Kuzey Denizi’nin sert rüzgarlarına ve tuzlu suyuna meydan okudu.

Almanya’nın enerji devi RWE tarafından finanse edilen proje, Avrupa’nın fosil yakıt bağımlılığını azaltma çabalarına güçlü bir destek sundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Oxford Üniversitesi’nden yenilenebilir enerji uzmanı Prof. Dr. Nick Eyre, SolarDuck’un teknolojisini “oyun değiştirici” olarak nitelendirdi:

“Açık denizlerde güneş enerjisi üretimi, karada sınırlı alan sorunu yaşayan ülkeler için devasa bir potansiyel sunuyor. SolarDuck’un dalgalara uyum sağlayan tasarımı, bu teknolojinin tropik sulardan kutup denizlerine kadar geniş bir coğrafyada uygulanabilirliğini artırıyor.”

Norveç Teknik Üniversitesi’nde (NTNU) deniz mühendisliği profesörü Dr. Torgeir Moan, platformların dayanıklılığına dikkat çekti:

“Kuzey Denizi, dünyanın en zorlu deniz ortamlarından biri. SolarDuck’un panelleri, dalga hareketlerini absorbe ederek hem enerji verimliliğini koruyor hem de yapısal hasar riskini en aza indiriyor. Bu, offshore yenilenebilir enerji için bir dönüm noktası.”

Nature Energy dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüzen güneş panellerinin geleneksel karasal sistemlere kıyasla %15 daha yüksek enerji verimliliği sağlayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, su yüzeyinin soğutma etkisiyle panellerin aşırı ısınma sorununun azaldığı ve enerji üretiminin arttığı belirtildi. SolarDuck’un tasarımı, bu avantajı maksimize ederek okyanus enerjisi üretiminde çıtayı yükseltiyor.

KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

SolarDuck’un vizyonu, sadece Kuzey Denizi’yle sınırlı değil. Şirket, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki kıyı bölgelerinde de projeler planladı.

RWE yöneticisi Sven Utermöhlen, teknolojinin potansiyeline vurgu yaptı:

“Yüzen güneş panelleri, rüzgar enerjisiyle entegre edildiğinde, düşük rüzgar hızına sahip bölgelerde bile yüksek verimlilik sunuyor. Bu, küresel enerji dönüşümünde kritik bir adım.”

Projenin başarısı, Avrupa’nın 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre, offshore yenilenebilir enerji kaynakları, kıtanın enerji talebinin %30’unu karşılayabilir. SolarDuck, bu hedefe ulaşmada öncü bir aktör olmaya aday.

ZORLUKLAR VE GELECEK PLANLARI

Ancak, teknoloji henüz emekleme aşamasında. Deniz suyunun aşındırıcı etkisi ve yüksek kurulum maliyetleri, yaygınlaşmanın önündeki engellerden.

Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Laura van der Zwaan, bu konuda temkinli:

“SolarDuck’un sistemi umut vadediyor, ancak uzun vadeli dayanıklılık testleri ve maliyet optimizasyonu gerekiyor. Yine de, bu teknoloji okyanus enerjisinin geleceğini şekillendirebilir”

SolarDuck, 2027’ye kadar 1 gigawatt kapasiteli bir yüzen güneş enerjisi parkı kurmayı planladı.

Şirket, Japonya ve Singapur gibi ada ülkeleriyle görüşmeler yürüttü. Merganser’ın başarısı, bu planların hızını belirleyeceği bildirildi.