Enerji içeceği diye aldılar votka çıktı! 'Yok artık' dedirten skandal

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Celcius markasına ait bazı enerji içeceklerinin alkolle karıştığının saptandı. Durumun saptanmasının hemen ardından ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar yayımlayarak, geri çağırma kararı alındığını açıkladı.

‘KARIŞIKLIK' YAŞANDI

Sorunun kaynağı olarak ambalaj tedarik zincirinde yaşanan bir karışıklık gösterildi. Celcius için üretilen boş kutular, yanlışlıkla votkalı içecekler üreten High Noon firmasına gönderildi. Yaşanan kakrışıklık nedeniyle skandalın odağında yer alan şirket, bu kutuları alkolle doldurduğunun farkında olmadan piyasaya sürdü.

Olayın ardından High Noon firması, aynı üretim hattından çıkan "Beach Variety" serisindeki bazı ürünleri de geri çağırma kararı aldı.