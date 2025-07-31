Enerji içeceği diye aldılar votka çıktı! 'Yok artık' dedirten skandal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enerji içeceği diye aldılar votka çıktı! 'Yok artık' dedirten skandal

ABD'de skandal boyutunda bir ürün paketleme hatası yaşandı. 'Astro Vibe Sparkling Blue Razz' adlı enerji içeceğine yanlışlıkla votka dolduruldu. Yaşanan skandal globalde yankı buldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Celcius markasına ait bazı enerji içeceklerinin alkolle karıştığının saptandı. Durumun saptanmasının hemen ardından ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar yayımlayarak, geri çağırma kararı alındığını açıkladı.

whatsapp-gorsel-2025-07-31-saat-21-00-35-dfcc3da3.jpg

‘KARIŞIKLIK' YAŞANDI

Sorunun kaynağı olarak ambalaj tedarik zincirinde yaşanan bir karışıklık gösterildi. Celcius için üretilen boş kutular, yanlışlıkla votkalı içecekler üreten High Noon firmasına gönderildi. Yaşanan kakrışıklık nedeniyle skandalın odağında yer alan şirket, bu kutuları alkolle doldurduğunun farkında olmadan piyasaya sürdü.

Olayın ardından High Noon firması, aynı üretim hattından çıkan "Beach Variety" serisindeki bazı ürünleri de geri çağırma kararı aldı.

Son Haberler
Okan Buruk'tan kaleci mesajı: 'Maliyetler çok yüksek, Osimhen'i ucuza almışız'
Okan Buruk'tan kaleci mesajı: 'Maliyetler çok yüksek, Osimhen'i ucuza almışız'
Gedson'dan Beşiktaş'a duygusal veda!
Gedson'dan Beşiktaş'a duygusal veda!
Galatasaray tarihi transferi duyurdu: İşte Osimhen'in maaşı!
Galatasaray tarihi transferi duyurdu: İşte Osimhen'in maaşı!
AKP’li Bülent Arınç ateş püskürdü! Ağzına geleni söyledi
AKP’li Bülent Arınç ateş püskürdü! Ağzına geleni söyledi
Erdoğan'dan dikkat çeken telefon görüşmesi! O lideri tebrik etmiş...
Erdoğan'dan dikkat çeken telefon görüşmesi! O lideri tebrik etmiş...