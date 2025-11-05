Genç nüfusun sıklıkla tükettiği enerji içeceklerinin yol açtığı sağlık sorunları, uluslararası bilimsel araştırmalarla bir kez daha gündeme geldi.

Yüksek miktarda kafein ve diğer uyarıcıları barındıran bu içeceklerin, ciddi kardiyovasküler (kalp ve damar) sorunlara neden olduğu kesinleşti.

Araştırmalar, enerji içeceği tüketiminin ardından kalp atış hızı ve arteriyel kan basıncında belirgin bir artış yaşandığını kaydetti.

ANİ ÖLÜM VE RİTİM BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir randomize çalışma, yüksek hacimli enerji içeceği tüketiminin, kalbin elektriksel aktivitesinde kritik bir parametre olan QTc aralığını önemli ölçüde uzattığını ve kan basıncını yükselttiğini gösterdi. Bu uzama, ölümcül ritim bozukluğu olan Torsades de Pointes'i tetikleme riski taşıyor.

Ayrıca, bilimsel literatür, enerji içeceği aşırı tüketimini ventriküler aritmiler, miyokard enfarktüsü (kalp krizi) ve hatta ani kalp durması gibi ciddi kardiyak tablolarla ilişkilendirdi. Özellikle altta yatan kalp rahatsızlıklarına yatkınlığı olan kişilerde riskin katlanarak arttığı ifade edildi.

UZMANLARDAN GENÇLERE ACİL UYARI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic'ten Genetik Kardiyolog Dr. Michael J. Ackerman, enerji içeceği pazarının sürekli büyümesine dikkat çekerek, bu içeceklerin potansiyel kombine etkileri hakkındaki endişelerin arttığını belirtti.

Dr. Ackerman, Heart Rhythm dergisinde yayımlanan ve kalp durması geçiren bazı kişilerin olaydan kısa süre önce enerji içeceği tükettiğini gösteren çalışmaya atıfta bulundu. Bu durumun, yüksek kafein ve uyarıcıların, genetik kalp rahatsızlıklarına duyarlı kişilerde aritmiyi tetikleyebileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdiğini dile getirdi.

İtalya'da bulunan Istituto Auxologico Italiano IRCCS'den Kardiyak Aritmiler Merkezi Direktörü Dr. Peter J. Schwartz ise, net ve kesin kanıt olmamasına rağmen, "enerji içeceklerinin yaşamı tehdit eden aritmiye neden olduğu" yönündeki alarmları çalmakta tereddüt etmediklerini ifade etti.

Dr. Schwartz, mevcut verilerin, gençlerin bu tür içecekleri tüketme konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Fransa'daki uzmanlardan Profesör Milou-Daniel Drici de, özellikle dans kulüplerinde veya yoğun fiziksel aktivite sırasında art arda enerji içeceği tüketiminin, anjina (göğüs ağrısı), kardiyak aritmi ve hatta ani ölüme yol açabilecek olumsuz durumları tetikleyebileceğini çok daha önce ifade etmişti.

Uluslararası sağlık otoriteleri ve kardiyoloji uzmanları, gençleri ve altta yatan sağlık sorunu olan bireyleri, yüksek miktarda uyarıcı içeren bu içeceklerden uzak durmaları konusunda net bir şekilde uyardı.