Enerji iklim uzmanı Algedik'ten açıklama: Türkiye’deki yanlış politikalar, iklim değişikliğini hızlandırıyor

Avrupa Birliği tarafından kurulan Copernicus’un Küresel İklim Raporu’nda, geçen yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olduğu ve yıllık ortalama sıcaklığın ilk kez 1,5 derecenin üzerine çıktığı kaydedildi. Öte yandan, atmosfer dolaşımında medyana gelen değişimler, sıcak hava dalgalarını destekleyerek, sıcaklıktaki artışa neden oluyor. Aynı şekilde buzullar eriyor ve yağış normallerinde değişiklikler yaşanıyor.

Bilim insanlarına göre ise Ocak 2025, “tüm zamanların en sıcak ocak ayı” olarak kayıtlara geçti. 2025'in 2023 ve 2024 yıllarından biraz daha soğuk olacağı tahmininde bulunan bilim insanları, sıcaklıkların artmasının nedeni konusunda henüz kesin bir sonuca varamazken, sera gazı emisyonunun artmasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Enerji iklim uzmanı Önder Algedik ise konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamalarda bulundu:

“Sıcaklık artışı ani bir artış değil. Bu artışlar, başlangıçta daha yavaştı ama iklim değişikliği nedeniyle hızlandı. Burada temel nokta, Türkiye’deki yanlış politikaların, iklim değişikliğini hızlandırması.

Anayasa 56. madde ve 4990 sayılı kanuna göre, devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca, kendi çevre ve kalkınma politikalarına uygun olarak kaynaklarını kullanma hakkına sahip olduğunu ve kendi yetki alanı ya da kontrolü altındaki faaliyetlerin diğer devletler ya da ulusal yetki alanı dışında kalan bölgelerdeki çevreye zarar vermemesini sağlama sorumluluğu vardır. Fakat hükümet, bu kanuna aykırı olarak kömür, petrol, gaz gibi yakıtların kullanımına ve asfalt, çimento ve beton kullanıma devam ederek, iklim değişikliğinin hızlanmasına neden oluyor."

“TÜRKİYE’DEKİ SİYASETÇİLER 2053’Ü HEDEF GÖSTERİYOR FAKAT BUNLAR KANDIRMACA”

Muhalefeti ve iktidarı, iklim değişikliği konusunda uyaran Algedik, şunları söyledi:

“İklim değişikliği böyle devam ederse ileride ne ile karşılaşırız gibi soruların yerine, bugün olanlardan sonuç çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’deki siyasetçiler 2053’ü hedef gösteriyor fakat bunlar kandırmaca.

“BİZ, 180 KİLOMETRE HIZLA DUVARA DOĞRU GİDİYORUZ”

Biz, 180 kilometre hızla duvara doğru gidiyoruz. Kentler aşırı ve asfaltla kaplı olduğu için Türkiye’deki sorun iktidarın politikaları. Öte yandan muhalefet belediyeleri de iklim değişikliğini hızlandırmak için gayret gösteriyor. Yılda 40 milyon ton asfalt dökerek toprak yok ediliyor.”