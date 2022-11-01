Avrupalıları kış için davet eden AKP'ye kötü haber! 'Yokuz' dediler

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın imdadına yetişen(!) AKP'de evdeki hesap çarşıya uymadı.



BİNALİ YILDIRIM: "TÜRKİYE'YE GELİN", YİĞİT BULUT: "İLAHİ ADALET"

Eylül ayında peş peşe, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek.' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim." şeklinde konuşmuş, Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut ise "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" demişti.



OTELCİLER FEDERASYONU BAŞKAN YARDIMCISI: "ENERJİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK OTELLERİ KAPATIYORUZ"

Aradan geçen iki ayın ardından gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, enerjinin şu anda otelciler için en büyük giderlerden biri haline geldiğini kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Dolayısıyla zorlanıyoruz. Kış dönemlerinde çok fazla misafir ağırlayamadığımız için enerjinin giderlerdeki payı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bazı bölgelerde açık olan oteller kışın gelecek misafirleri ağırlayacak. Ama Avrupa'daki enerji sıkıntısından dolayı gelebilecek misafirler için açılacak çok fazla otel yok. Çünkü enerji ve personel maliyetleri maalesef o doluluklar ile kâr etme sınırına gelmiyor. Kış için enerji maliyetleri çok yüksek olduğu için birçok otel açmayacak. Zaten açmıyordu yine açmayacak.” açıklamasını yaptı.



Sektörün Avrupa'dan gelecek misafirler için heyecanlandığını ancak enerji maliyetlerinden dolayı açmanın çok mantıklı olmadığını belirten Bülbüloğlu, geçen seneye göre enerji faturalarının 5-6 kat yukarıda olduğunu belirtti.



