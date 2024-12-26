Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezaları artırıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezaları artırıldı

EPDK, 2025'te elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2025'te elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verildi.

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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