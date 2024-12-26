Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak para cezaları belli oldu

Kaynak: AA
Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak para cezaları belli oldu

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2025 için miktarları belirlendi.

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2025 için miktarları belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji Verimliliği Kanunu'nda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2024 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 12 bin 835 lira ile 516 bin 882 lira arasında değişiklik gösterecek.

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